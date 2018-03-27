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В NASA объяснили желтый снег в Сочи
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Специалисты NASA объяснили происхождение желтого снега в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Снег, выпавший на прошлой неделе на юге России и в Европе, окрасили в желтый и оранжевый цвет пески Сахары и других африканских регионов, которые попали в воздух незадолго до начала снегопада. Об этом свидетельствуют данные со спутников NASA, сообщается на портале LiveScience.
Климатолог из Британской метеорологической организации Стивен Китс (Steven Keates) объяснил, что в произошедшем нет ничего удивительного. Подобные явления происходили и раньше, в том числе в 2007 году в Сибири. В этот раз в атмосфере над Европой присутствовало большое количество пыли, которая попала в воздух из пустыни Сахары и других регионов Северной Африки. А снег или дождь «тащат» вниз все то, что присутствует в атмосфере, в том числе и песок. Оранжевый снег выпал 23 марта в некоторых регионах Болгарии, Румынии, в Одесской области, а также в Сочи и по всему черноморскому побережью Краснодарского края.
Изначально климатологи и экологи выдвигали предположения, что подобный цвет осадков мог быть связан с повышенным загрязнением воздуха, однако Китс считает, что причина «цветного снега» совсем не связана с деятельностью человека. Ученый рассказывает, что снимки, полученные спутниками NASA в тот момент, указывают на то, что большие скопления песка и пыли дрейфовали над акваторией Средиземного моря непосредственно перед снегопадами.
Также климатологи считают, что усиление ветров в Африке и ускоренная транспортировка песка и пыли в атмосферу могут быть связаны с глобальным потеплением.
Ранее, жители юга Одесской области и Краснодарского края стали свидетелями необычного природного явления. В регионах выпал снег желтого и розового цвета. Фотографии заполонили соцсети.
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