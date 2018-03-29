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Россияне полетят к МКС на кораблях SpaceX
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Россияне полетят к МКС на кораблях SpaceX 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: John Raoux / AP
Российские космонавты начнут полеты на кораблях Dragon 2 американской компании SpaceX после завершения их летных испытаний и сертификации НАСА, сообщили ТАСС в «Роскосмосе».
«Полеты космонавтов "Роскосмоса", также как и пилотируемые полеты вообще, на космическом корабле Dragon могут начаться только по завершении летных испытаний и сертификации НАСА», — заявили в госкорпорации.
Ранее РИА Новости со ссылкой на НАСА сообщило, что российского космонавта планируется включить в экипаж Dragon 2, который отправится к МКС (Международной космической станции) в ноябре 2019 года. Вместе с россиянином должны полететь трое членов экипажа из США.
С запуском Dragon 2 численность экипажа МКС вырастет с нынешних шести до семи космонавтов. Участники полета должны будут проработать на станции около полугода.
Первый пилотируемый полет нового космического корабля Dragon 2 американской компании SpaceX должен состояться в апреле 2019 года. В настоящее время космонавты и астронавты летают на МКС только на российских «Союзах».
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