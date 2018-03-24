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Схватка собак и гиен попала на видео
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Схватка собак и гиен попала на видео 

РИА Новости 56 минут назад
Посетитель Национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео схватку между гиеновидными собаками и пятнистыми гиенами. Запись опубликована на YouTube-канале Kruger Sightings.
На ролике видно, как стая собак поедает добычу, когда из-за кустов выскакивает пятнистая гиена. Млекопитающее тут же набросилось на хищников и попыталось отнять добычу. Вскоре на помощь к гиене подоспела ее "соратница". Вдвоем они разорвали добычу на куски и утащили ее в кусты.
Автор ролика отмечает, что ему удалось заснять схватку с очень близкого расстояния. Как пишет посетитель парка, он мог слышать каждый укус животных. Во время съемки у него "колотилось сердце" и дрожали руки.
"Увидеть гиеновидных собак в Крюгере (Национальном парке Крюгера. — Прим. ред.) — это большая редкость, но увидеть их пожирающими добычу в пяти метрах перед вами — это, в принципе, неслыханно", — говорится в описании видео.
По словам автора записи, "противостояние" между гиеновидными собаками и пятнистыми гиенами можно увидеть лишь в фильмах.
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