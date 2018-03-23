Ученые выяснили происхождение лошади Пржевальского

Ученые доказали происхождение лошади Пржевальского от одомашненных в древности сородичей

"Специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук приняли участие в работе международной научной группы, сделавшей на основании анализа геномов современных и ископаемых лошадей из археологических раскопок в различных регионах степного пояса Евразии важное открытие в истории одомашнивания лошади. В результате исследований этой группы установлено, что древнейшие домашние лошади появились около 5500 лет назад на территории современного Северного Казахстана. Лошадь была приручена представителями так называемой Ботайской культуры, ученые установили, что генетические линии ботайских лошадей представлены в геноме лошади Пржевальского, которая, таким образом, является одичавшим потомком домашних ботайских лошадей", — говорится в сообщении пресс-службы. Ученые в результате археологических и генетических исследований доказали, что лошадь Пржевальского происходит от животных, прирученных человеком 5,5 тыс. лет назад. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Монголии, России, Дании, Как пояснил ТАСС российский участник исследования — старший научный сотрудник ИИМК РАН Владимир Питулько, целью международного проекта было изучение генетической истории лошадей, обитавших в пределах Северной Евразии в прошлом. Работа выполнялась на протяжении ряда лет большим международным коллективом с участием ученых из Казахстана Великобритании и др. стран.

"Один из наиболее интересных моментов исследования — установление времени и места успешной доместикации лошади, животного, коренным образом изменившего жизнь человека, приручение которого дало людям новые технологии мобильности, логистики, экономики, военного дела", — сказал Питулько.

По его словам, до последнего времени считалось, что лошадь Пржевальского представляет собой реликтовую древнюю форму дикой лошади, дожившую до наших дней.

"Но генетические исследования позволяют получать качественно новые, часто неожиданные результаты", — подчеркнул ученый. Широкое применение этих методов в работе с отдельными видами археологических находок оформилось в новое научное направление — палеогеномику, предметом которой являются также исследования генетической истории животных и растений, сказал Питулько.

Лошадь Пржевальского была открыта в 1879 году российским путешественником и ученым Николаем Пржевальским в Центральной Азии. Исторический ареал лошади Пржевальского на западе доходил до Волги, на востоке ограничивался даурскими степями. На сегодняшний день лошадь Пржевальского считается исчезнувшим из природы видом — она сохранилась только в зоопарках, специализированных питомниках и заповедниках мира. Занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Международного союза охраны природы.