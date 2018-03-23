«Доктор Веб» сообщил об опасности комментариев в YouTube

«Доктор Веб» обнаружил опасный вирус в комментариях на YouTube

"Новый троянец распространяется на сайте YouTube. Компания "Доктор Веб" предупреждает о распространении опасного троянца, похищающего с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию. Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах", — говорится в сообщении. "Доктор Веб" предупреждает о новом троянце, распространяемом в комментариях к видео на сайте YouTube, который ворует конфиденциальную информацию, сообщает компания в пятницу.

"Многие из таких роликов посвящены использованию жульнических методов прохождения игр (так называемым "читам") с применением специальных приложений. Киберпреступники пытаются выдать троянца за такие программы и другие полезные утилиты. Ссылки ведут на серверы "Яндекс. Диск", — отмечает компания. Троянец написан на языке Python и опасен только для пользователей Windows. По данным "Доктора", его распространение началось 11 марта. Злоумышленники публикуют ссылки на вредоносную программу в комментариях к видеороликам на сайте YouTube.

На страничках роликов публикуются комментарии, явно написанные из-под поддельных аккаунтов, чтобы убедить посетителя сайта нажать на ссылку. При попытке перейти по такой ссылке потенциальная жертва загружает на свой компьютер самораспаковывающийся RAR-архив, который содержит троянца.

Запустившись на инфицированном компьютере, троянец собирает файлы cookies браузеров Vivaldi, Chrome, "Яндекс. Браузер", Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo, Torch, сохраненные логины и пароли из этих же браузеров и делает снимок экрана. Также он копирует с рабочего стола файлы с расширениями ".txt", ".pdf", ".jpg", ".png", ".xls", ".doc", ".docx", ".sqlite", ".db", ".sqlite3", ".bak", ".sql", ".xml".