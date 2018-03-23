Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Предки индейцев, населявших Северную Америку, попали на континент через Берингов пролив из Алтая . К такому выводу пришла группа российско-американских антропологов, сообщает «Русская планета».

В качестве материала для исследования учёные взяли наследственные образцы жителей Сибири и индейцев. Оказалось, что у коренных американцев много общего с народом, населяющим южные районы Алтая. В частности, схожими оказались компоненты Y-хромосомы и митохондриальной ДНК.

Кроме того, эксперты доказали, что и индейцы, и алтайцы были вынуждены постепенно отказаться от традиционной для них пищи в пользу перехода к западной, так называемой «цивилизованной» еде. Судя по антропологическим данным, специалисты установили, что заселение североамериканского континента началось порядка двадцати тысяч лет назад.