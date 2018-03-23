Робот-рыбка пошпионит за живыми собратьями

Инженеры из МТИ сделали своеобразный подарок океанологам, разработав платформу для безопасного наблюдения за морскими существами в непосредственной близости от них. Робот SoFi выглядит как гибрид рыбы и подводной лодки, он может часами двигаться в толще воды, не привлекая к себе внимания со стороны подводных существ. Концепт, уже опробованный при изучении дикой природы в Арктике, теперь получил воплощение для тропического мелководья.

SoFi имеет корпус из гибкого пластика и мягкого силикона обтекаемой формы, внутри которого скрыта обычная литий-ионная батарея и две водяных емкости, соединенных насосом. Вода попеременно подается из одной емкости в другую — наполняясь, они давят на корпус и заставляют «хвост» робота двигаться вправо-влево. Получается волнообразное движение, идентичное способу перемещения живых рыб.

Для регулировки глубины погружения SoFi использует баллон со сжатым воздухом, емкость для забортной воды и пару хвостовых рулей — по аналогии с системами на подводных лодках. Скорость перемещения невелика, но это и к лучшему, ведь основной задачей робота является пассивное наблюдение за рыбами. Для этого в головном обтекателе установлены камера и датчики.