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Робот-рыбка пошпионит за живыми собратьями
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Робот-рыбка пошпионит за живыми собратьями 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Инженеры из МТИ сделали своеобразный подарок океанологам, разработав платформу для безопасного наблюдения за морскими существами в непосредственной близости от них. Робот SoFi выглядит как гибрид рыбы и подводной лодки, он может часами двигаться в толще воды, не привлекая к себе внимания со стороны подводных существ. Концепт, уже опробованный при изучении дикой природы в Арктике, теперь получил воплощение для тропического мелководья.
SoFi имеет корпус из гибкого пластика и мягкого силикона обтекаемой формы, внутри которого скрыта обычная литий-ионная батарея и две водяных емкости, соединенных насосом. Вода попеременно подается из одной емкости в другую — наполняясь, они давят на корпус и заставляют «хвост» робота двигаться вправо-влево. Получается волнообразное движение, идентичное способу перемещения живых рыб.
Для регулировки глубины погружения SoFi использует баллон со сжатым воздухом, емкость для забортной воды и пару хвостовых рулей — по аналогии с системами на подводных лодках. Скорость перемещения невелика, но это и к лучшему, ведь основной задачей робота является пассивное наблюдение за рыбами. Для этого в головном обтекателе установлены камера и датчики.
Испытания на Радужном рифе вблизи Фиджи прошли успешно и теперь команда работает над алгоритмами для полной автоматизации действий SoFi. В перспективе робот станет платформой для монтажа разного исследовательского оборудования и найдет применение в произвольных проектах. Одна проблема — «упитанная рыба» SoFi выглядит лакомой добычей для хищников, а никаких средств защиты от их зубов у робота не предусмотрено.
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