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Астрономы предупредили о магнитной буре в апреле
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Астрономы предупредили о магнитной буре в апреле 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: NASA
Магнитная буря и неделя геомагнитных возмущений ожидает жителей Земли в середине апреля, прогнозируют астрономы.
Так, 11 апреля и с 13 по 19 апреля ожидаются геомагнитные возмущения, а 12 апреля — магнитная буря, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Прохождение Земли через потоки солнечного ветра не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности.
Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности. В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.
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