Ученые сделали шаг к небьющимся дисплеям для смартфонов

Прозрачные пластиковые проводники могли бы раз и навсегда решить проблему с трещинами на смартфоне. Новое исследование приоткрывает некоторые интригующие возможности в этом направлении.

Ученые все чаще изучают область «органических радикальных полимеров», которые имеют странные электронные свойства. Их молекулярная структура основана на единой регулярно повторяющейся единице, называемой мономером. А особые электрические свойства проистекают из наличия у мономера дополнительного несвязанного электрона, называемого свободным радикалом.

Однако недостатком технологии является необходимость строгого контроля над каждым мономером. А феноменальная проводимость возникает после отжига, нагревания и медленное охлаждение материала. Полимер выстраивается таким образом, чтобы электроны могли двигаться от свободных радикалов к свободному радикалу вдоль небольшой электрической магистрали.

Новый пластик PTEO, созданный в Университете Пердью, примерно в 10 тыс. раз более проводящий, чем его конкуренты.

PTEO — не первый прозрачный проводник, и первый полимер-проводник. Но многие из существующих аналогов полагаются на химическое вещество, называемое ITO, которое содержит очень дорогой и хрупкий металлический индий.

«Несмотря на то, что электропроводность исключительно высока для этого типа полимера, более широкое его применение потребует, чтобы эта проводимость поддерживалась на большей шкале длины», — говорит не связанная с исследованием профессор Джоди Луткенхаус из Texas A&M. Новинка — пусть и не самый проводящий пластик, но процесс ее производства менее трудоемок, чем в случае с пластиками с ITO. В числе ограничений разработки — то, что ее проводимость работает только на маленьких микрометровых расстояниях.

«Проводящие гибкие пластики откроют множество медицинских и дисплейных приложений, которые мы сейчас не можем себе представить», — говорит Бект Савойе, доцент химического машиностроения в Университете Пердью. При этом новый проводящий пластик выполнен из широко доступных материалов. Однако для использования в гибком сенсорном экране смартфона PTEO, вероятно, необходимо будет объединить с другой гибкой деталью, подобной прозрачному стеклу, покрывающему прозрачный, но и столь же негибкий проводник на том же iPhone.

Если бы исследователи могли посылать электроны через проводники на большие расстояния, возможно, они смогли бы начать использовать PTEO в батареях, гибких сенсорных экранах или медицинских устройствах.

Так что было бы очень здорово, чтобы однажды у нас появились смартфоны, которые с помощью какой-то аккуратной химии упав, не разбиваются и трескаются.