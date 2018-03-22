Новая ракета «Союз-5» экспертам не понравилась

Ранее в РКК «Энергия» (разработчик ракеты-носителя «Союз-5») заявили, что материалы эскизного проектирования необходимо предоставить Роскосмосу на утверждение в конце января текущего года. В свою очередь, в госконтракте на эскизное проектирование в качестве конечного срока завершения работ указано 31 марта. Всего на их проведение выделили 343 млн рублей.

Сейчас сразу несколько источников в ракетно-космической индустрии заявили агентству «РИА Новости» о переносе сроков проектирования. Согласно полученным данным, окончание эскизного проектирования отложили на конец текущего года. «К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения», — отметил собеседник из Роскосмоса. Он заявил, что принято решение о комплексном рассмотрении не только проекта ракеты-носителя, но также проекта необходимой для его эксплуатации наземной инфраструктуры и ряда других технических средств.

«Эскизным проектированием называют один из ранних этапов создания ракетно-космической техники. Он представляет собой предварительную проработку общего вида аппарата. После этого этапа наступает черед технического проекта, а потом — подготовки рабочей конструкторской документации, которую будут использовать при производстве». В свою очередь, источник в РКК «Энергия» заявил, что представленные по ракете-носителю «Союз-5» материалы вызвали много вопросов на секции научно-технического совета Роскосмоса по средствам выведения. Отметим, что на сегодняшний день официальных комментариев от Роскосмоса и РКК «Энергия» по этому вопросу нет.

Стоит отметить, что переносы сроков при разработке ракетно-космической техники не столь уж и редки. Между тем создание ракеты-носителя «Союз-5» является приоритетным для российской ракетно-космической отрасли, а любое промедление в этом вопросе даст дополнительные козыри конкурентам, которые и без того далеко впереди российских ракетостроителей.

В целом, перенос сроков проектирования может иметь далекоидущие последствия. Следует сказать, что это событие произошло на фоне другой громкой критики. Недавно генеральный директор «С7 космические транспортные системы» («дочка» группы S7 , которая в 2016 году купила комплекс «Морской старт») Сергей Сопов заявил, что новая ракета не устраивает владельцев «Морского старта» из-за ее высокой стоимости. Напомним, именно потенциально низкую цену рассматривали в качестве главного преимущества ракеты-носителя «Союз-5».

Ранее, напомним, озвучили сроки поставки двигателей для «Союз-5».