iPhone будут работать дольше от батареи

Технологии непрерывно совершенствуются, однако в области батарей и аккумуляторов уже долгое время затишье. Возможно, скоро всё изменится: компания Sila Nanotechnoligies разрабатывает новый тип аккумуляторов, которые позволят значительно увеличить время автономной работы.

Речь идет о литий-кремниевых батареях, которые в скором времени поступят в массовое производство. Основной инновацией является то, что компания Sila Technologies сумела решить проблему, свойственную для кремниевых анодов — недолговечность. Уже готовы первые прототипы, которые используют кремниевые и графеновые наночастицы: благодаря такому подходу, компания сумела добиться прироста емкости в 30-40%.

Большой плюс также и в том, что для производства подобных аккумуляторов не потребуется вносить серьезные правки в уже существующий производственный процесс. Ожидается, что технология найдет применение не только в смартфонах и планшетах, но и в автомобилях с электрическими силовыми агрегатами. Поэтому такие компании, как BMW, Intel Qualcomm , активно поддерживают разработку и тестирование батарей нового типа.