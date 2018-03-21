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iPhone будут работать дольше от батареи
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iPhone будут работать дольше от батареи 

Apple Insider 19 минут назад
Фото: Apple Insider
Технологии непрерывно совершенствуются, однако в области батарей и аккумуляторов уже долгое время затишье. Возможно, скоро всё изменится: компания Sila Nanotechnoligies разрабатывает новый тип аккумуляторов, которые позволят значительно увеличить время автономной работы.
Речь идет о литий-кремниевых батареях, которые в скором времени поступят в массовое производство. Основной инновацией является то, что компания Sila Technologies сумела решить проблему, свойственную для кремниевых анодов — недолговечность. Уже готовы первые прототипы, которые используют кремниевые и графеновые наночастицы: благодаря такому подходу, компания сумела добиться прироста емкости в 30-40%.
Большой плюс также и в том, что для производства подобных аккумуляторов не потребуется вносить серьезные правки в уже существующий производственный процесс. Ожидается, что технология найдет применение не только в смартфонах и планшетах, но и в автомобилях с электрическими силовыми агрегатами. Поэтому такие компании, как BMW, Intel и Qualcomm, активно поддерживают разработку и тестирование батарей нового типа.
Заметим, что одной из компаний, с которой активно сотрудничает Sila, является Amperex. Насколько известно, Amperex является поставщиком аккумуляторов для Apple и Samsung. Если всё пойдет по плану, через несколько лет мы увидим долгожданный прирост в автономной работе наших устройств.
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