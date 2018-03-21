Во Франции резко сократилась популяция птиц

Учёные сообщили о сокращении популяции птиц на треть за последние 15 лет во Франции

Популяция птиц во Франции снизилась на треть за последние 15 лет в связи с исчезновением насекомых, которыми кормятся многие виды птиц в стране, сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр научных исследований (CNRS). «Ситуация катастрофическая», — цитирует издание работника Национального музея естественной истории Бенуа Фонтейна, который выступил соавтором исследования CNRS.

По его словам, сельская местность Франции «находится в процессе превращения в настоящую пустыню».

«Насекомых практически не осталось, в настоящее время это проблема номер один», отметил сотрудник CNRS Винсент Бретаноль. Как считают биологи, проблема заключается в исчезновении насекомых, которыми птицы питаются, при этом среди вымирающих видов птиц числятся садовая овсянка, серая славка, евразийский жаворонок и некоторые другие.

По данным газеты, исследователи наблюдают за сокращением популяции десятков видов птиц, а темпы и масштабы происходящего «приближается к экологической катастрофе».

Основной причиной сокращения популяции, по мнению биологов, является интенсивное использование пестицидов для избавления от вредителей на обширных участках монокультуры, в частности при работе с пшеницей и кукурузой.

Ранее сообщалось, что восточная пума, находившаяся под угрозой исчезновения, официально признана вымершей.