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На Байконуре утвердили новый экипаж МКС
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На Байконуре утвердили новый экипаж МКС 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж корабля "Союз МС-08": в составе основного экипажа — командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, передает корреспондент РИА Новости.
Дублерами утверждены космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.
Запуск назначен на 21 марта с "Гагаринского старта". Полет "Союза" будет проведен по обычной двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 23 марта в автоматическом режиме.
Пилотируемый корабли новой модификации "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" созданы в результате глубокой модернизации "Союзов ТМА". "Союз МС" оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые: телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации.
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