На Байконуре утвердили новый экипаж МКС

Дублерами утверждены космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.

Запуск назначен на 21 марта с "Гагаринского старта". Полет "Союза" будет проведен по обычной двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 23 марта в автоматическом режиме.