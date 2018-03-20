На Байконуре закроют площадку для запуска «Протона»

На Байконуре закроют площадку для запуска ракет «Протон» в 2023 году

Полностью прекратить эксплуатацию ракеты-носителя "Протон" на космодроме Байконур планируется в 2025 году в связи с тем, что в носителе используется ядовитое топливо гептил. Казахстан последовательно выступает за прекращение запусков этой ракеты.