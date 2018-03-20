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На Байконуре закроют площадку для запуска «Протона»
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На Байконуре закроют площадку для запуска ракет «Протон» в 2023 году 

РИА Новости 3 часа назад
Стартовый комплекс на космодроме Байконур для пусков ракет тяжелого класса "Протон", с которого осуществляются старты в интересах Роскосмоса и Минобороны, будет закрыт в 2023 году, сообщили РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
"В соответствии с международным договором между Российской Федерацией и Республикой Казахстан планируется поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса "Протон". В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки №24 площадки 81 из эксплуатации", — сообщили в ЦЭНКИ, который отвечает за эксплуатацию всех российских космодромов.
Полностью прекратить эксплуатацию ракеты-носителя "Протон" на космодроме Байконур планируется в 2025 году в связи с тем, что в носителе используется ядовитое топливо гептил. Казахстан последовательно выступает за прекращение запусков этой ракеты.
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