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В Кении умер последний самец северного белого носорога
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В Кении умер последний самец северного белого носорога 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: San Diego Zoo
Последняя мужская особь северного белого носорога по имени Судан умерла в Кении в возрасте 45 лет, сообщается в микроблоге кенийского заповедника Ol Pejeta в Twitter.
"Все мы в Ol Pejeta опечалены смертью Судана. Он был отличным представителем своего вида, и мы будем помнить его за тут работу, которую он проделал, чтобы обратить внимание общественности по всему миру на то затруднительное положение, в котором находятся не только носороги, но и тысячи других вымирающих видов в результате разрушительной деятельности людей", — заявил генеральный директор заповедника Ричард Винь (Richard Vigne).
Согласно заявлению, после смерти носорога Судана на планете осталось лишь две самки этого вида: его дочь Наджин и внучка Фату.
Как сообщает заповедник, единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.
Белый носорог является крупнейшим представителем носорогов и вторым по величине животным после слона, проживающим на суше. Этот вид носорога делится на два подвида — южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения в виду распространенного в регионе браконьерства.
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