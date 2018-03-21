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Канада начала расследование из-за утечки данных Facebook
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Канада начала расследование из-за утечки данных Facebook 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Офис комиссара по защите личной информации Канады начал расследование в связи с сообщениями о передаче данных пользователей социальной сети Facebook компании Cambridge Analytica, работавшей на предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа.
"Офис комиссара по защите личной информации Канады начал расследование в связи с недавними сообщениями СМИ о предполагаемом незаконном доступе к профилям пользователей Facebook и их использованию", — сообщается на сайте ведомства.
Расследование должно будет установить, касалась ли переданная информация жителей Канады, и не нарушает ли произошедшее закон о защите личной информации и электронных документов.
Ранее The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
Позже генпрокурор американского штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. Двадцатого марта парламент Великобритании попросил основателя Facebook Марка Цукерберга в течение недели ответить на вопросы в связи с делом Cambridge Analytica, соответствующее письмо было направлено Цукербергу парламентским комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин.
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