Канада начала расследование из-за утечки данных Facebook

Дональда Трампа. "Офис комиссара по защите личной информации Канады начал расследование в связи с недавними сообщениями СМИ о предполагаемом незаконном доступе к профилям пользователей Facebook и их использованию", — сообщается на сайте ведомства. Офис комиссара по защите личной информации Канады начал расследование в связи с сообщениями о передаче данных пользователей социальной сети Facebook компании Cambridge Analytica, работавшей на предвыборную кампанию президента США

Расследование должно будет установить, касалась ли переданная информация жителей Канады, и не нарушает ли произошедшее закон о защите личной информации и электронных документов.

Ранее The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана , который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.