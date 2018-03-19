Ещё
Круглого червя успокоили в антидепрессанте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Круглого червя успокоили, искупав в антидепрессанте 

Индикатор 6 часов назад
Фото: Индикатор
Ученые выяснили, что круглый червь — животное с достаточно простой нервной системой — способен реагировать и на опасность подобно человеку. Для этого биологи наблюдали реакцию червя на химический секрет его врага и пытались нейтрализовать реакцию на раздражитель, поместив животное в антидепрессант. Описание исследование опубликовано на страницах Nature Communications.
Определить причины страха и тревожности на химическом уровне достаточно сложно, поэтому полностью изучить эти явления пока не удается. Ученые из Института Солка предложили использовать для исследования страха необычный модельный организм — крошечного червя нематоду (Caenorhabditis elegans). Исследователи обнаружили, что поведение нематоды очень похоже на то, как проявляется страх у людей и других высших животных. Ранее считалось, что страх и тревожность эволюционно возникли гораздо позже, чем появились нематоды.
В серии экспериментов ученые помещали на пути нематоды химический секрет другого червя, который в естественных условиях представляет для нематоды опасность. При приближении к этому веществу червь вел себя так же, как люди и другие животные ведут себя при испуге. Крошечное животное с одной из самых простых нервных систем (всего 302 нейрона) быстро разворачивалось и двигалось в противоположную сторону.
Исследователи определили, что соединения, вызвавшие страх нематоды — это молекулы сульфатидов (группы веществ, участвующих в формировании нервных волокон). Они активируют цепочку нервных реакций, которая приводит к тому, что нематода пугается и «убегает». Когда исследователи поместили червя в раствор сертралина (антидепрессант, который применяется для лечения различных тревожных расстройств), он переставал реагировать на потенциальную опасность.
В эксперименте ученые впервые наблюдали такую сложную реакцию на опасность у животных с простейшей нервной системой. Раньше предполагалось, что они не способны на такое поведение. Исследователи считают, что работа поможет улучшить эффективность антидепрессантов и других препаратов для лечения тревожных расстройств.
Индикатор: последние новости
Традиционный японский орнамент вдохновил физиков на создание сверхпроводящего кристалла Стеклование металлов оказалось неоднородным процессом Лучшее за день. 19 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина460
«Перестаньте нас оскорблять»146
Германия нашла замену российскому газу552
Якубович обратился к Грудинину505
Если завтра война: что России терять в Британии50
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение