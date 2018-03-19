Круглого червя успокоили в антидепрессанте

Круглого червя успокоили, искупав в антидепрессанте

Ученые выяснили, что круглый червь — животное с достаточно простой нервной системой — способен реагировать и на опасность подобно человеку. Для этого биологи наблюдали реакцию червя на химический секрет его врага и пытались нейтрализовать реакцию на раздражитель, поместив животное в антидепрессант. Описание исследование опубликовано на страницах Nature Communications.

Определить причины страха и тревожности на химическом уровне достаточно сложно, поэтому полностью изучить эти явления пока не удается. Ученые из Института Солка предложили использовать для исследования страха необычный модельный организм — крошечного червя нематоду (Caenorhabditis elegans). Исследователи обнаружили, что поведение нематоды очень похоже на то, как проявляется страх у людей и других высших животных. Ранее считалось, что страх и тревожность эволюционно возникли гораздо позже, чем появились нематоды.

В серии экспериментов ученые помещали на пути нематоды химический секрет другого червя, который в естественных условиях представляет для нематоды опасность. При приближении к этому веществу червь вел себя так же, как люди и другие животные ведут себя при испуге. Крошечное животное с одной из самых простых нервных систем (всего 302 нейрона) быстро разворачивалось и двигалось в противоположную сторону.

Исследователи определили, что соединения, вызвавшие страх нематоды — это молекулы сульфатидов (группы веществ, участвующих в формировании нервных волокон). Они активируют цепочку нервных реакций, которая приводит к тому, что нематода пугается и «убегает». Когда исследователи поместили червя в раствор сертралина (антидепрессант, который применяется для лечения различных тревожных расстройств), он переставал реагировать на потенциальную опасность.

В эксперименте ученые впервые наблюдали такую сложную реакцию на опасность у животных с простейшей нервной системой. Раньше предполагалось, что они не способны на такое поведение. Исследователи считают, что работа поможет улучшить эффективность антидепрессантов и других препаратов для лечения тревожных расстройств.