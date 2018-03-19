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В соцсеть «ВКонтакте» вернулась бесплатная музыка
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В соцсеть «ВКонтакте» вернулась бесплатная музыка 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотовые операторы начали возвращать доступ к бесплатной музыке в социальной Сети «ВКонтакте». В частности, это уже сделал «Мегафон», сообщает Vc.ru.
Как уточняется в публикации, с 19 марта абоненты одного из тарифов смогут, помимо свободного онлайн-прослушивания, сохранять треки для воспроизведения без доступа в Интернет.
По этому же пути, если верить «Рамблер Новостям», решили пойти и в «Билайне», где свободный доступ к музыке в соцсети «ВКонтакте» откроют 20 марта.
«ВКонтакте» ввела платный доступ к разделу «Музыка» в 2017 году. Теперь бесплатное прослушивание треков в соцсети без оформления подписки ограничено 30 минутами в сутки.
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