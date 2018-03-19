В соцсеть «ВКонтакте» вернулась бесплатная музыка

Сотовые операторы начали возвращать доступ к бесплатной музыке в социальной Сети «ВКонтакте». В частности, это уже сделал «Мегафон» , сообщает Vc.ru.

Как уточняется в публикации, с 19 марта абоненты одного из тарифов смогут, помимо свободного онлайн-прослушивания, сохранять треки для воспроизведения без доступа в Интернет.

По этому же пути, если верить «Рамблер Новостям», решили пойти и в «Билайне» , где свободный доступ к музыке в соцсети «ВКонтакте» откроют 20 марта.

«ВКонтакте» ввела платный доступ к разделу «Музыка» в 2017 году. Теперь бесплатное прослушивание треков в соцсети без оформления подписки ограничено 30 минутами в сутки.