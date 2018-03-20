Telegram перестал работать

В четверг, 29 марта, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. По данным downdetector.ru, неполадки начались в 11:00.

На странице мессенджера в Twitter сообщается, что пользователи Telegram в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ «испытывают проблемы с подключением».

«Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн», — отмечается в сообщении.

Белоруссии Филиппин и На downdetector.ru пользователи из разных российских городов, жители Украины Таиланда пожаловались на сбой. Один из них сообщил, что «авторизация проходит, а загрузки сообщений нет». При попытке загрузить страницу мессенджера в web-версии появляется уведомление об ошибке сервера.

Накануне, 28 марта, основатель Telegram Павел Дуров сообщил в Twitter, что в течение последней недели к мессенджеру каждый день присоединялись 700 тысяч новых пользователей.

20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» и дал мессенджеру 15 дней на передачу необходимых данных ФСБ