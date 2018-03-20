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Telegram перестал работать
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Telegram перестал работать 

Рамблер 20 марта 2018
Фото: Reuters
В четверг, 29 марта, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. По данным downdetector.ru, неполадки начались в 11:00.
>> Роскомнадзор дал Telegram 15 дней
На странице мессенджера в Twitter сообщается, что пользователи Telegram в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ «испытывают проблемы с подключением».
«Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн», — отмечается в сообщении.
На downdetector.ru пользователи из разных российских городов, жители Украины, Белоруссии Филиппин и Таиланда пожаловались на сбой. Один из них сообщил, что «авторизация проходит, а загрузки сообщений нет». При попытке загрузить страницу мессенджера в web-версии появляется уведомление об ошибке сервера.
Накануне, 28 марта, основатель Telegram Павел Дуров сообщил в Twitter, что в течение последней недели к мессенджеру каждый день присоединялись 700 тысяч новых пользователей.
20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» и дал мессенджеру 15 дней на передачу необходимых данных ФСБ.
Предупреждение является первым этапом процедуры блокировки в России: когда 15 дней истекут, Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram (если мессенджер не предоставит данные спецслужбе). В декабре прошлого года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования по «закону Яровой».
 Ещё 264 источника 
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