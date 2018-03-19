Землю накрыл поток магнитных бурь

Со вчерашнего вечера на Земле произошли три магнитные бури, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По данным специалистов лаборатории, вечером 18 марта и в ночь на 19-е наблюдались две слабые и одна умеренная магнитные бури.

Первая была слабой — один балл пятибалльной шкалы. Она началась в воскресенье в 21:00 по московскому времени и продолжалась до 0:00. С 0:00 до 3:00 длилась умеренная двухбалльная буря, а с 3:00 до 6:00 — еще одна слабая. Кроме того, магнитосфера Земли оставалась возмущенной в течение еще трех часов — с 6:00 до 9:00.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на ученых сообщали, что 14 марта на Землю обрушится сильнейшая с начала года магнитная буря. Как прогнозировали специалисты, на Солнце произойдет мощная и «экстремально опасная» вспышка, последствия которой почувствуют даже те, кто не верит в метеозависимость: у многих землян начнутся головная боль и перепады артериального давления. Кроме того, сила энергетического заряда от вспышки может оказаться столь сильна, что это выведет из строя электрические приборы и даже спутниковую систему навигации (GPS).