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Найдено последнее исследование Стивена Хокинга
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Найдена последняя научная статья Стивена Хокинга 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся в прошлую среду, незадолго перед смертью выложил в сеть свою последнюю работу, посвященную возможности существования паралленьных вселенных. Статья была выложена в архив электронных препринтов, и в последний раз правки в нее были внесены 4 марта, за 10 дней до смерти ученого.
Статья под названием "A Smooth Exit from Eternal Inflation" написана в соавторстве с Томасом Хертогом из Лёвенского католического университета, и по данным Sunday Times, будет опубликована после рецензирования в одном из "ведущих журналов".
Работа закладывает теоретическую основу и математический аппарат, который может быть использован в будущем для экспериментального доказательства гипотезы множественных вселенных. Это может быть сделано путем отпраки новой космической миссии, которая будет искать определенные характеристики микроволнового излучения в космосе. По словам Хертога, работа призвана "превратить идею мультиверса в проверяемую научную конструкцию". По словам соавтора, он лично встречался с Хокингом для обсуждения последнего варианта статьи.
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