В Сибири откроют станции по изучению вечной мерзлоты

Томские ученые создадут в Сибири сеть научных станций для исследования вечной мерзлоты

"Западная Сибирь — это идеальная территория для подобных исследований, поскольку здесь находятся разные климатические зоны от полупустынь и степей до арктической тундры. Исследование вечной мерзлоты, которая за Енисеем покрывает почти всю территорию Сибири, позволит ученым выявить опасность таяния ее верхних слоев, чтобы в дальнейшем снизить риск возникновения парникового эффекта", — сказали в пресс-службе. Томские ученые планируют реализовать в Западной Сибири проект создания сети научных станций и площадок, которые будут использоваться для изучения вечной мерзлоты, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).

В вузе добавили, что непрерывный мониторинг, осуществляемый на огромном пространстве от Большеземельской тундры, через Западную и Центральную Сибирь до Восточной Сибири, позволит оперативно фиксировать новые тенденции в изменении климата и ландшафта, избегая при этом погрешностей. Сроки реализации проекта не уточняются.