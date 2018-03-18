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Искусственному интеллекту предрекли превосходство над поэтами
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Искусственному интеллекту предрекли превосходство над поэтами и юмористами 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Фото: Diomedia
Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие 10 лет научится писать художественные произведения лучше людей, полагает заведующий кафедрой сложных интеллектуальных систем в Университете Пассау в Германии Бьорн Шуллер. Об этом пишет Business Insider.
По мнению Шуллера, пока что ИИ сложно состязаться с человеком в творчестве, однако разрыв между машинами и людьми становится все меньше. ИИ при работе имеет больше преимуществ как минимум в возможности использовать «Википедию» и интернет в целом.
«Сможет ли искусственный интеллект однажды написать новые романы? Я почти уверен, что это возможно, потому что он уже придумывает шутки и небольшие стихи, — сказал Шуллер. — Он может придумывать интригующие вещи и сюжеты».
В августе 2017 года бот компании OpenAI, основанной Илоном Маском, впервые обыграл одного из сильнейших в мире игроков в Dota 2 Даниила Ишутина. Сперва он победил бота в первом раунде и сдался во втором.
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