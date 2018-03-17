Русские роботы‐пожарные заинтересовали норвежцев

Роботы‐пожарные из Петрозаводска заинтересовали норвежцев

Российские ученые создали уникальных роботов для тушения огня. Инновационная разработка инженеров из Петрозаводска , представленная на выставке пожарной техники, заинтересовала не только отечественные компании, но и зарубежные. В частности, интерес к ней проявили норвежцы из организации, занимающейся охраной деревянных церквей, сообщили « Вести Карелии ».

Российские роботы предназначены для обнаружения и прицельного тушения огня на ранних этапах. Вместо ровного полива, как это делают привычные системы, автоматы выявляют с помощью сканера источник возгорания и направляют поток воды именно на него. Таким образом, достигается сокращение времени борьбы с пожаром и потенциальной его площади.

Автоматы российского производства подходят для применения на крупных промышленных объектах, а также в офисных зданиях или музеях. Для того, чтобы не навредить помещению, регулируется сила напора воды.

Уже принято решение об установке роботов-пожарных на территории знаменитого архитектурного музея-заповедника Кижи.