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Русские роботы‐пожарные заинтересовали норвежцев
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Роботы‐пожарные из Петрозаводска заинтересовали норвежцев 

360tv.ru 7 часов назад
Российские ученые создали уникальных роботов для тушения огня. Инновационная разработка инженеров из Петрозаводска, представленная на выставке пожарной техники, заинтересовала не только отечественные компании, но и зарубежные. В частности, интерес к ней проявили норвежцы из организации, занимающейся охраной деревянных церквей, сообщили «Вести Карелии».
Российские роботы предназначены для обнаружения и прицельного тушения огня на ранних этапах. Вместо ровного полива, как это делают привычные системы, автоматы выявляют с помощью сканера источник возгорания и направляют поток воды именно на него. Таким образом, достигается сокращение времени борьбы с пожаром и потенциальной его площади.
Автоматы российского производства подходят для применения на крупных промышленных объектах, а также в офисных зданиях или музеях. Для того, чтобы не навредить помещению, регулируется сила напора воды.
Уже принято решение об установке роботов-пожарных на территории знаменитого архитектурного музея-заповедника Кижи.
Боевые роботы для российской армии могут выйти в серийное производство. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума «Россия — страна возможностей».
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