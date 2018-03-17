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Ученые раскрыли процессы в мозге во время сна
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Ученые выяснили, что происходит в мозге во время сна 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: © Fotolia / decade3d
Ученые из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона выяснили, какие процессы происходят в мозге во время сна. Об этом сообщает MedicalXpress.
Ученые проанализировали процессы, происходящие с воспоминаниями во время фазы медленного сна. Для этого они стимулировали нейроны мышей.
Сотрудники научных учреждений пришли к выводу, что во время сна связи между нейронами, которые содержат важную информацию, становятся крепче, а те, что опосредованы не столь важными данными, — ослабляются и исчезают.
"В зависимости от переживаний человека и их значимости размер соответствующих нейронных связей меняется", — говорит один главный автор работы Ана Гонсалес Руэда.
По словам Руэды, этот механизм предотвращает перевозбуждение нервной системы. Кроме того, таким образом мозг получает возможность хранить важную информацию в течение долгого времени без потери данных.
"Хотя мозг обладает экстраординарным объемом памяти, поддержание связей нейронов и их активности требует много энергии. Гораздо эффективнее сохранить только то, что необходимо", — отмечает исследователь.
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