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Составлен список вероятных дат конца света
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Составлен список вероятных дат конца света 

Рамблер 19 марта 2018
Фото: Reuters
Международная группа ученых составила список дат, которые могут стать днем конца света, сообщает РЕН ТВ. Самая ближайшая дата в списке — 1 февраля 2019 года.
В этот день опасно сблизиться с Землей может астероид 2002 NT7, летящий к планете со скоростью почти в сто тысяч километров в час. В Сети появлялась информация, что столкновение якобы произойдет 1 февраля 2019 года в 11:47 утра (по какому времени, не уточнялось). Сторонники теорий заговоров считают, что NASA «замалчивает опасность», и небесное тело врежется в Землю на скорости 30 километров в секунду с силой почти в 450 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте.
2002 NT7 диаметром в два километра был открыт 9 июня 2002 года, затем ему присвоили положительный рейтинг по Палермской шкале оценки технической опасности. Ученые действительно считали, что он столкнётся с Землёй 1 февраля 2019-го. Однако уже 1 августа 2002 года его удалили из системы мониторинга опасных для Земли объектов Sentry Risk Table. По мнению ученые, 13 января 2019 года астероид пройдет мимо планеты на безопасном расстоянии.
Если правы будут ученые, а не сторонники теорий заговора, следующая дата в списке — 13 апреля 2036 года. В этот день астероид Апофис, открытый в 2004 году, может оказаться на опасном расстоянии от Земли. При этом в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения NASA заявили, что возможность столкновения астероида с Землей в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна.
Еще одна «опасная» дата — февраль 2040 года. По мнению некоторых исследователей, обнаруженный в 2011 году астероид 2011 AG подойдет на минимальную дистанцию к Земле. Однако глава программы по наблюдению околоземных объектов NASA Дональд Йеоманс заявлял, что вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2040 году составляет 1 к 625.
Последняя «роковая дата» — 25 сентября 2135 года. В этот день Земле будет угрожать астероид Бенну (1999 RQ36), один из самых опасных и крупных околоземных объектов. Сейчас к нему летит зонд OSIRIS-REx. Ученые хотят выяснить, сколько усилий нужно, чтобы «сбить» его на разных этапах сближения с Землей.
 Ещё 14 источников 
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