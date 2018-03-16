Ещё
«Российский Falcon 9» назвали дорогим и ненужным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Российский Falcon 9» назвали толстым, тяжелым, дорогим и ненужным 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Разрабатываемый российский носитель «Союз-5» является дорогой и не отвечающей современным требованиям ракетой, заявил ТАСС гендиректор купившей «Морской старт» компании «С7 космические транспортные системы» Сергей Сопов.
>> «Роскосмос» выступил с претензией к американцам
«Ракета "Союз-5" в таком виде, в каком его представляют, нам не нужен. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета "Зенит". Зачем делать новый "Зенит", чтобы через 15 лет он устарел? Основополагающий момент для нас — это цена, и здесь мы не можем найти общий язык с нашей промышленностью», — сказал бизнесмен.
По его словам, ракеты «Зенит» в том виде, в котором они существуют 40 лет, могут эксплуатироваться еще шесть-семь лет, однако надо думать о замене.
«Мы точно знаем, что это должна быть ракета среднего класса, которая будет выводить на низкую опорную орбиту 16-17 тонн», — уточнил Сопов.
Он также отметил, что для конкуренции с ракетами Falcon 9 компании SpaceX, которая заняла большую долю на рынке пусковых услуг, затраты на ракеты для «Морского старта» должны быть ниже, чем у американской компании.
Ракету «Союз-5» планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей «Федерация». Первый старт носителя запланирован на 2021 год с Байконура, первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год. В перспективе «Союз-5» должен сменить украинско-российский «Зенит», запускаемый с «Морского старта». В «Роскосмосе» неоднократно заявляли, что новая ракета будет конкурировать с Falcon 9 компании SpaceX, а также станет основой для сверхтяжелого носителя.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки117
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина114
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»403
Порошенко предложили заткнуться в ответ135
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение