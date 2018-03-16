«Российский Falcon 9» назвали дорогим и ненужным

«Мы точно знаем, что это должна быть ракета среднего класса, которая будет выводить на низкую опорную орбиту 16-17 тонн», — уточнил Сопов.

По его словам, ракеты «Зенит» в том виде, в котором они существуют 40 лет, могут эксплуатироваться еще шесть-семь лет, однако надо думать о замене.