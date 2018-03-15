Химики подсмотрели синтез аммиака у бактерий 

«Протонирование металла — нежелательный побочный процесс в превращении азота в аммиак, который можно избежать, используя более слабые и пространственно сложные кислоты», — рассказал один из авторов работы Николай Киреев.

Аммиак из азота обычно получают с использованием металлических соединений, которые увеличивают скорость химической реакции. В ходе реакции на промежуточном этапе образуется химическая связь между атомом водорода и металла, другими словами — протонирование металла. Авторы работы предложили новый способ получения аммиака из азота в более мягких условиях, который позволяет устранить этот побочный эффект.