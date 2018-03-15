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Американская станция подлетит к Туле
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Американская станция подлетит к Туле 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: NASA / JHUAPL / SWRI / STEVE GRIBBEN
Небесное тело, известное как 2014 MU69, получило название Ultima Thule, сообщает НАСА. 1 января 2019 года к нему подлетит межпланетная станция New Horizons
Название выбрала команда миссии, поскольку оно, как заявил ее руководитель Алан Стерн, станет «самым дальним исследованием любого космического объекта в истории». Ultima Thule с латинского языка переводится как «весьма далекая Фула» или «крайняя Туле». Выражение восходит к названию легендарного острова Туле, описанному древнегреческим путешественником Пифеем.
Имя для 2014 MU69 ученые New Horizons выбрали с учетом голосования, организованного в конце 2017 года. В онлайн-опросе приняли участие 115 участников, предложивших около 34 тысяч названий.
New Horizons 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо Плутона. Основная задача миссии заключалась в изучении карликовой планеты и ее спутников. К 1 января 2019 года миссия должна достигнуть 2014 MU69. От других объектов пояса Койпера его отличает необычная орбита, указывающая на древнее происхождение.
В июле 2017 года Стерн заявил, что, поскольку 2014 MU69 имеет высокую отражательную способность и небольшие размеры, то скорее всего он представляет собой рой мелких объектов.
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