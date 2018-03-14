Пять самых громких научных прогнозов Стивена Хокинга

Британский физик, космолог Стивен Хокинг прославился не только исследованием черных дыр, научно-популярными книгами, атеизмом и победой над неизлечимой болезнью. Он постоянно будоражил общественность парадоксальными высказываниями о происхождении и будущем Вселенной, путешествиях во времени, судьбе человечества и угрозах со стороны искусственного интеллекта. Черные дыры взрываются

В 1974 году, на заре научной карьеры Стивен Хокинг опубликовал в журнале Nature статью "Взрывы черных дыр?" (Black Hole Explosions?). Черные дыры — это объекты огромной плотности, обладающие колоссальным тяготением, которое притягивает всю окружающую материю и излучение. Если что-то упало в черную дыру, то назад уже не вернется, в том числе свет. Хокинг же доказывал, что материя все же может "убегать" из черной дыры благодаря законам квантовой физики. Из этого следует вывод о том, что черные дыры не вечны. К концу жизни температура этих объектов растет, скорость убегающих частиц увеличивается, и в итоге происходит взрыв. Но только очень маленькие черные дыры достигнут момента взрыва за время существования Вселенной, вычислил ученый. Бозон Хиггса никогда не откроют

В 1960-х годах британский физик Питер Хиггс предсказал элементарную частицу, которая наделяет массой другие частицы. Ее назвали бозоном Хиггса. Для регистрации новой частицы нужно было построить очень большой, мощный ускоритель.

Стивен Хокинг публично спорил в Хиггсом о том, что одноименный бозон никогда не найдут. Он даже заключил об этом пари с физиком из Университета Мичигана Гордоном Кейном. Однако в 2012 году ученые сообщили, что зарегистрировали "частицу Бога" на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. В результате Питер Хиггс стал лауреатом Нобелевской премии, а Хокинг проиграл сто долларов. Машину времени не изобрели

28 июня 2009 года Хокинг устроил вечеринку, только приглашения на нее разослал не до, а после события. Если бы пришли гости, пояснял физик, значит, машину времени изобрели. Никто не явился.

Результат эксперимента, впрочем, не произвел на научное сообщество особого впечатления, и идеи путешествия во времени продолжали будоражить воображение. Одна из них — прыгнуть в черную дыру. Существует гипотеза о том, что черные дыры рождались парами и связаны пространственно-временным тоннелем. Ее излагал сам Хокинг в книге "Краткая история времени", которая принесла ему всемирную известность. Если пролететь через тоннель, то можно выпрыгнуть из другой черной дыры. Путешественник окажется в нашей Вселенной, но в будущем. Хокинг не раз говорил в интервью, что человек не выживет, если упадет в черную дыру. Ну, а вдруг? Эту фантазию реализовали на экране в 2014 году в фильме "Интерстеллар", консультантом которого выступил Кип Торн, физик-теоретик, автор гипотезы "червоточин", ближайший коллега Хокинга.

Обложка журнала "Юный техник", 1990 годЖурнал "Юный техник" посвятил взглядам Хокинга большую статью, после выхода в свет в 1988 году его научно-популярной книги. Колонизации планет не будет?

В последние годы Хокинг интересовался проблемой возникновения жизни во Вселенной. В одной из своих лекций он доказывал: человек придет к тому, чтобы не ждать собственной эволюции, а начать изменять себя с помощью редактирования ДНК. Можно улучшить человеческий организм так, чтобы переносить космические путешествия и колонизировать другие планеты. Проблема только в том, что полет к ним займет сотни и тысячи лет. Сократить путь с помощью искривления пространства или других измерений не удастся, полагал Хокинг. Если же придумать, как двигаться быстрее света, то, согласно теории относительности, можно вернуться в прошлое. Так что в этом сценарии нас ожидает в лучшем случае массовый туризм к нам наших же потомков, а в худшем — попытки изменить прошлое.

Хокинг считал, что жизнь могла возникнуть на других планетах. В 2016 году вместе с российским бизнесменом Юрием Мильнером он представил проект Breakthrough Starshot, цель которого — запустить серию наноспутников к ближайшей звездной системе Альфа Центавра, где находится экзопланета. Через 20 лет зонды достигнут звезды и отправят на Землю сообщения. "Если мы хотим выжить как вид, нам необходимо достичь других звезд", — заявил Хокинг. Искусственный интеллект оживет

С определенного момента Хокинг в своих публичных выступлениях стал сравнивать компьютерные вирусы с живыми организмами. Это вызвало беспокойство в научном сообществе, и ученый получил свою долю критики. Тем не менее от убеждений не отступился. "Я боюсь, что искусственный интеллект способен заменить людей", — говорил физик в недавнем интервью журналу Wired. Благодаря компьютерным вирусам можно создать программы, которые будут себя воспроизводить и станут умнее человека, полагал он.