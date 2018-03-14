Создание суперкомпьютеров стоит в приоритете «Эры»

Создание суперкомпьютеров будет одним из приоритетов военного технополиса «Эра»

Восемь основных научных направлений, в том числе искусственный интеллект и суперкомпьютер, будут разрабатывать ученые в военном инновационном технополисе "Эра", сообщил его директор Федор Дедус на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".

"На первом этапе планируется проведение научных исследований и разработок по восьми приоритетным научным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии", — сказал Дедус. По его словам, создание технополиса предполагается реализовать поэтапно: на первом этапе — 2017-2018 годы — будет создана базовая инфраструктура и организована работа научно-исследовательского кластера Минобороны , на втором этапе — 2019-2020 годы — основные усилия предполагается сосредоточить на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.