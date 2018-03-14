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Создание суперкомпьютеров стоит в приоритете «Эры»
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Создание суперкомпьютеров будет одним из приоритетов военного технополиса «Эра» 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Восемь основных научных направлений, в том числе искусственный интеллект и суперкомпьютер, будут разрабатывать ученые в военном инновационном технополисе "Эра", сообщил его директор Федор Дедус на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".
По его словам, создание технополиса предполагается реализовать поэтапно: на первом этапе — 2017-2018 годы — будет создана базовая инфраструктура и организована работа научно-исследовательского кластера Минобороны, на втором этапе — 2019-2020 годы — основные усилия предполагается сосредоточить на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.
"На первом этапе планируется проведение научных исследований и разработок по восьми приоритетным научным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии", — сказал Дедус.
Ранее о создании военного технополиса сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве. Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.
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