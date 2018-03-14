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США похвалились успешными испытаниями замены РД-180
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США похвалились успешными испытаниями замены РД-180 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Twitter
Американская компания Blue Origin, которую основал глава Amazon Джефф Безос, провела очередные успешные стендовые огневые испытания ракетного двигателя BE-4. Силовой агрегат в течение 114 секунд поддерживал тягу 65 процентов от номинального значения на уровне моря (2,4 тысячи килоньютонов).
В Blue Origin отмечают, что «метан (или сжиженный природный газ) оказался отличным выбором для топлива».
ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas 5, разрабатываемую также ULA. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5.
В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.
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