США похвалились успешными испытаниями замены РД-180

Американская компания Blue Origin, которую основал глава Amazon Джефф Безос , провела очередные успешные стендовые огневые испытания ракетного двигателя BE-4. Силовой агрегат в течение 114 секунд поддерживал тягу 65 процентов от номинального значения на уровне моря (2,4 тысячи килоньютонов).

В Blue Origin отмечают, что «метан (или сжиженный природный газ) оказался отличным выбором для топлива».

New test video of Blue’s 550K lbf thrust, ox-rich staged combustion, LNG-fueled BE-4 engine. The test is a mixture ratio sweep at 65% power level and 114 seconds in duration. Methane (or LNG) has proved to be an outstanding fuel choice. @BlueOrigin #GradatimFerociter pic.twitter.com/zWV0jWXIvx— Jeff Bezos (@JeffBezos) March 13, 2018

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas 5, разрабатываемую также ULA. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5.

В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.