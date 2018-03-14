Российские ученые перевыполнили план по публикациям

Российские ученые перевыполнили установленный «майскими указами» план по научным публикациям. Их доля в общем количестве статей в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, составила на конец 2017 года 2,67%. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенном заседании коллегии министерства в среду. Ее слова передает ТАСС.

В майских указах президента России был определен целевой показатель, согласно которому доля публикаций российских ученых в мировых научных журналах должна достичь 2,44%. «Этот показатель выполнен в полном объеме, — сказала Васильева. — Доля публикаций российских исследований достигла 2,67%».

Изначально планировалось, что показателя в 2,44% российские ученые достигнут в 2015 году, однако сделать это не удалось, хотя количество публикаций и растет последние пять лет. «По сведениям, полученным с использованием аналитических сервисов базы данных Web of Science, доля публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах составила в 2013 году 2,08%, в 2014 году — 2,1% и в 2015 году — 2,31%», — говорилось в прошлогоднем отчете министерства.

По данным директора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонида Гохберга по итогам 2016 года доля российских статей в индексируемых в Web of Science журналах уже формально достигла целевых показателей и составила 2,45%.