Смерть Хокинга предсказали в январе

Портал The DeathList, ежегодно предсказывающий смерть знаменитостей, в январе 2018-го включил в свой список физика Стивена Хокинга . Внимание на это обратило издание Life.

Физик-теоретик, популяризатор науки Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года. В 21 год у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, врачи дали ему всего два года жизни, но ученый умер в 76 лет.

Хокинг изучал теорию Большого взрыва и теорию черных дыр, написал бестселлеры «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке», участвовал в создании серии фильмов «Вселенная Стивена Хокинга» и поддержал проект Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от внеземной жизни.

Портал The DeathList формирует свой список, руководствуясь известностью кандидатов для британских СМИ. Из 50 кандидатов только 25 могут быть взяты из списка за предыдущий год.