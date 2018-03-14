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Смерть Хокинга предсказали в январе
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Смерть Хокинга предсказали в январе 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: EPA
Портал The DeathList, ежегодно предсказывающий смерть знаменитостей, в январе 2018-го включил в свой список физика Стивена Хокинга. Внимание на это обратило издание Life.
Вместе с Хокингом в список вошли 97-летний супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, 82-летний американский сенатор Джон Маккейн, 88-летний актёр Шон Коннери и другие знаменитости.
Физик-теоретик, популяризатор науки Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года. В 21 год у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, врачи дали ему всего два года жизни, но ученый умер в 76 лет.
Хокинг изучал теорию Большого взрыва и теорию черных дыр, написал бестселлеры «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке», участвовал в создании серии фильмов «Вселенная Стивена Хокинга» и поддержал проект Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от внеземной жизни.
Портал The DeathList формирует свой список, руководствуясь известностью кандидатов для британских СМИ. Из 50 кандидатов только 25 могут быть взяты из списка за предыдущий год.
В 2017 году сайт предсказал смерть 17 человек из своего списка, в том числе основателя журнала Playboy Хью Хефнера. В 2016-м DeathList предрек 12 смертей, включая Дэвида Боуи, Мохаммеда Али и Алана Рикмана.
 Ещё 18 источников 
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