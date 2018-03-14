Самые известные пророчества и изречения Хокинга

14 марта умер физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг . В 21 год у него диагностировали боковой амиотрофический склероз и дали ему всего два года жизни, но ученый скончался в 76 лет.

Хокинг изучал теорию Большого взрыва и теорию черных дыр, написал бестселлеры «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке», участвовал в создании серии фильмов «Вселенная Стивена Хокинга», поддержал проект Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от внеземной жизни, а также стал автором множества мрачных пророчеств о судьбе человечества.

Примерно с 2010 года Хокинг начал предупреждать землян о возможной гибели от столкновения с пришельцами или искусственным интеллектом, из-за изменения климата, ядерной войны или нехватки ресурсов.

В 2010-м вышел документальный фильм «Во вселенную со Стивеном Хокингом», в котором он порассуждал об инопланетном нашествии:

«Если инопланетяне посетят нас, результат может быть похож на то, что случилось после прибытия Колумба в Америку. Для коренных жителей континента это кончилось плохо»

В 2014 году физик дал интервью BBC News и предупредил, что к новым технологиям нужно относиться осторожно:

«Появление полноценного искусственного интеллекта может стать концом человеческой расы. Такой разум возьмет инициативу на себя и станет сам себя совершенствовать с все возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией, мы не сможем тягаться со скоростью машин и проиграем»

В мае 2017-го физик назвал главное условие для выживания человечества:

«Я твердо убежден, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания».

В июле 2017 года Хокинг снова дал BBC интервью и раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату:

«Мы близки к той границе, после которой глобальное потепление станет необратимым. Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты»

В ноябре того же года Хокинг предположил, что искусственный интеллект может полностью заменить людей.

«Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который будет способен улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека».

Тогда же он напомнил об угрозе перенаселения:

«Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами, мы рискуем уничтожить самих себя»

В январе 2018 года ученый заявил, что, если глобальное потепление продолжится, однажды (возможно, уже через 200-500 лет) Земля начнет превращаться в Венеру:

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд»

Хокинг считал, что человечество на Земле обречено. В то же время он верил, что шанс у землян еще есть, но спасение нужно искать в космосе. Людям, которых его пророчества пугали, физик советовал «смотреть на звезды, а не на свои ноги».