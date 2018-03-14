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Умер Стивен Хокинг
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Умер Стивен Хокинг 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Умер британский ученый Стивен Хокинг. Об этом представитель его семьи рассказал BBC.
Как сообщили Guardian его дети, прославленный физик и популяризатор науки скончался нынешним утром в своем доме в городе Кембридж.
Также они отметили, что их отец был великим ученым и необыкновенным человеком, а его наследие и работа продолжат жить еще долгое время.
Стивену Хокингу было 76 лет. В течение своей жизни ученый занимался теоретической физикой и стал одним из наиболее известных и авторитетных специалистов в данной области.
Главным образом интересы Хокинга были сосредоточены на изучении свойств и эволюции Вселенной и квантовой гравитации, а главными достижениями ученого являются применение термодинамики к описанию черных дыр, а также теория о том, что черные дыры «испаряются» за счет явления, позднее названного излучением Хокинга.
Еще в 1960-х годах врачи диагностировали у Хокинга боковой амиотрофический склероз и сделали прогноз, что он проживет не более двух с половиной лет. В 1980-х физик заболел воспалением легких, ему была сделана трахеостомия, в результате чего Хокинга потерял речь.
 Ещё 77 источников 
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