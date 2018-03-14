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Орбиту МКС приподняли
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Орбиту МКС приподняли 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Reuters
Центр управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве увеличил орбиту Международной космической станции (МКС) на 400 метров — до 404,5 километров. Это было сделано для подготовки к пилотируемым запускам с Байконура в июне, сообщает в среду, 14 марта, «Интрефакс».
Коррекция орбиты прошла штатно, заявили в ЦУП. «Для выполнения маневра в 00:25 мск на 108 секунд были включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08"», — уточнили в центре.
Приподнять орбиту МКС было необходимо для создания баллистических условий посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» (3 июня), а также выведения на орбиту транспортника «Союз МС-09» (6 июня).
Сейчас на станции находятся российский космонавт Антон Шкаплеров, его американский и японский коллеги Скотт Тингл и Норисигэ Канаи. Они вернутся на Землю 3 июня.
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