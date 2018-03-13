Ещё
В Новой Зеландии тестируют летающее такси-беспилотник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новой Зеландии тестируют беспилотное летающее такси, пишут СМИ 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Kitty Hawk
Первое в мире беспилотное летающее такси тестируется в городе Крайстчерч на Южном острове Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald.
По данным издания, беспилотное летающее такси получило название Cora. Транспортное средство может подниматься и приземляться вертикально, как вертолет, и лететь, как самолет. Разработка проекта длилась в течение восьми лет. Компания Zephyr Airworks, разрабатывающая проект, планирует выпустить такси на рынок в течение шести лет.
"Подобные тесты позволяют нам рассмотреть будущие возможности для транспорта, которые могут иметь далеко идущие преимущества для ежедневных поездок и даже могут поддержать наш растущий туристический рынок", — заявила глава администрации города Крайстчерч Джоанна Норрис, слова которой приводит газета.
По данным издания, такси работает на электрическом двигателе и поэтому безопасно для окружающей среды.
Как сообщает газета, прототип такси способен перевозить двух человек.
Во вторник также была запущена партнерская программа в области инноваций, которая нацелена на привлечение иностранных компаний для разработки инновационных продуктов на территории Новой Зеландии. Данная программа будет оказывать поддержку другим подобным проектам.
Генеральным директором корпорации Kitty Hawk, в которую входит Zephyr Airworks, является Себастьян Трун, который также был директором исследовательской лаборатории Google Х, разрабатывающей беспилотный автомобиль.
В декабре 2016 года Alphabet выделил проект по разработке беспилотного автомобиля в отдельную компанию под названием Waymo. Ранее в течение 6 лет проект существовал как часть исследовательской лаборатории Х. Компания планирует запустить сервис по совместному использованию автомобилей. В проекте будут задействованы минивэны Fiat Chrysler Automobiles и использована технология полуавтопилота.
РИА Новости: последние новости
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами не один, а два раза В Британском музее обнаружили скрытый автопортрет Микеланджело Палеонтологи нашли новые подтверждения теории африканских "садов Эдема"
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России231
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1258
Поклонская «подложила свинью» Собчак184
Путин увидел будущее392
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:15
BMW Панина объявили в розыск
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение