Oppo представила свою бюджетную версию iPhone X

Компания Oppo ещё до официального анонса выложила на своем сайте фотографии и часть характеристик нового смартфона R15, который смело можно назвать ещё одним бюджетным аналогом iPhone X. Модель получила AMOLED-экран диагональю 6,28 дюйма с соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели. И, конечно же, здесь есть вырез в стиле флагмана Apple . По неофициальным данным, разрешение дисплея составляет 2280х1080 пикселей.

В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Память — 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной. Смартфон работает под управлением последней версии операционной системы Android 8.1 Oreo. Камеры — сдвоенная основная, с датчиками разрешением 16 и 5 мегапикселей и 20-мегапиксельная «фронталка». Есть сканер отпечатков пальцев, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, порт USB Type-C и аккумулятор емкостью 3365 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Flash Charging.