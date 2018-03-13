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Oppo представила свою бюджетную версию iPhone X
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Oppo представила свою бюджетную версию iPhone X 

Chip.ru 13 марта 2018
Фото: Chip.ru
Компания Oppo ещё до официального анонса выложила на своем сайте фотографии и часть характеристик нового смартфона R15, который смело можно назвать ещё одним бюджетным аналогом iPhone X. Модель получила AMOLED-экран диагональю 6,28 дюйма с соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели. И, конечно же, здесь есть вырез в стиле флагмана Apple. По неофициальным данным, разрешение дисплея составляет 2280х1080 пикселей.
В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Память — 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной. Смартфон работает под управлением последней версии операционной системы Android 8.1 Oreo. Камеры — сдвоенная основная, с датчиками разрешением 16 и 5 мегапикселей и 20-мегапиксельная «фронталка». Есть сканер отпечатков пальцев, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, порт USB Type-C и аккумулятор емкостью 3365 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC Flash Charging.
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