Найден источник таинственного излучения в Млечном пути

Обнаружен источник таинственного излучения в Млечном пути

Астрономы выяснили, что источник гамма-лучей, в избытке испускаемых центром Млечного пути, — не темная материя, как считалось ранее, а скопление нейтронных звезд. Об этом сообщает издание Science Alert.

Гамма-излучение образовано высокоэнергетическими фотонами, которые испускаются такими космическими объектами, как сверхновые, нейтронные звезды и черные дыры. Астрономы с помощью космического телескопа Fermi, предназначенного для наблюдения за различными областями космоса в гамма-диапазоне, учли все возможные источники интенсивного излучения в центре Млечного пути. Однако при этом остался избыток гамма-лучей, источником которых, как предполагалось, была темная материя.

Считается, что темная материя состоит из гипотетических массивных частиц — вимпов. Они участвует в слабом ядерном и гравитационном взаимодействиях, но не вступают в электромагнитные взаимодействия. При столкновении друг с другом вимпы должны аннигилировать, выделяя большое количество энергии, видимой как гамма-излучение.

Астрофизики провели гидродинамическое моделирование распределения газа, чтобы выяснить, действительно ли наблюдаемое гамма-излучение связано с темной материей, которая должна образовывать сферическое гало, окружающее центр галактики. Однако вместо этого исследователи получили Х-образную форму, соответствующую расположению звезд в Млечному пути. На основе таких результатов ученые назвали наиболее вероятным источником избытка лучей миллисекундные пульсары — нейтронные звезды, период вращения которых вокруг своей оси составляет 1-10 миллисекунд.

Таким образом, большое количество пульсаров у центра Млечного пути создают видимость плавно распределенного излучения, делая его похожим на ту картину, что ожидается от темной материи.