Ещё
Запрет на оружие спас Австралию от массовых убийств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запрет на оружие спас Австралию от массовых убийств 

Индикатор 13 марта 2018
Фото: Индикатор
Ученые оценили, связан ли запрет на ношение стрелкового оружия на территории Австралии с отсутствием массовых убийств. Выяснилось, что вероятность того, что эта связь случайна, составляет 1 к 200 000. Статья с результатами опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.
В 1996 в поселении Порт-Артур на Тасмании произошло массовое убийство, в котором погибли 35 человек, а 23 были серьезно ранены. После этого в Австралии приняли Национальное соглашение об огнестрельном оружии (National Firearms Agreement), которое ужесточило контроль за обращением оружия. Частным лицам запретили держать у себя полуавтоматические винтовки и помповые ружья, более миллиона стволов было уничтожено. По оценкам экспертов, количество оружия в частных руках уменьшилось примерно на треть.
В течение 18 лет, предшествующих трагедии в Порт-Артуре, на территории страны произошло 13 убийств более с использованием огнестрельного оружия, в то время как в течение последующих 22 лет таких событий не было вовсе. «Когда люди узнают об этих резко контрастирующих числах, то делают вывод, что австралийская реформа права на оружие эффективно остановила массовые убийства, — говорит ведущий автор статьи Саймон Чапман из Сиднейского университета. — Однако некоторые исследователи и представители оружейного лобби утверждают, что, так как подобные события редки, то их концентрация в одно десятилетие и отсутствие в другом — попросту статистическая аномалия».
Авторы протестировали нулевую гипотезу, которая состояла в том, что отсутствие подобных массовых убийств случайно и никак не связано с новыми законами. Оказалось, что вероятность ее истинности составляет 1 к 200 000.
Индикатор: последние новости
Химики подсмотрели синтез аммиака у бактерий Молоко утконосов поможет создавать новые антибиотики Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России231
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1258
Поклонская «подложила свинью» Собчак191
Путин увидел будущее396
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:15
BMW Панина объявили в розыск
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение