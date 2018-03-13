Запрет на оружие спас Австралию от массовых убийств

Ученые оценили, связан ли запрет на ношение стрелкового оружия на территории Австралии с отсутствием массовых убийств. Выяснилось, что вероятность того, что эта связь случайна, составляет 1 к 200 000. Статья с результатами опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

В 1996 в поселении Порт-Артур на Тасмании произошло массовое убийство, в котором погибли 35 человек, а 23 были серьезно ранены. После этого в Австралии приняли Национальное соглашение об огнестрельном оружии (National Firearms Agreement), которое ужесточило контроль за обращением оружия. Частным лицам запретили держать у себя полуавтоматические винтовки и помповые ружья, более миллиона стволов было уничтожено. По оценкам экспертов, количество оружия в частных руках уменьшилось примерно на треть.

В течение 18 лет, предшествующих трагедии в Порт-Артуре, на территории страны произошло 13 убийств более с использованием огнестрельного оружия, в то время как в течение последующих 22 лет таких событий не было вовсе. «Когда люди узнают об этих резко контрастирующих числах, то делают вывод, что австралийская реформа права на оружие эффективно остановила массовые убийства, — говорит ведущий автор статьи Саймон Чапман из Сиднейского университета. — Однако некоторые исследователи и представители оружейного лобби утверждают, что, так как подобные события редки, то их концентрация в одно десятилетие и отсутствие в другом — попросту статистическая аномалия».

Авторы протестировали нулевую гипотезу, которая состояла в том, что отсутствие подобных массовых убийств случайно и никак не связано с новыми законами. Оказалось, что вероятность ее истинности составляет 1 к 200 000.