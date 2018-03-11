Ещё
Маск показал новое видео запуска спорткара Tesla в космос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маск показал новое видео запуска спорткара Tesla в космос 

ТК «Звезда» 11 марта 2018
Фото: elonmusk / Instagram
Tesla Roadster был выведен на гелиоцентрическую орбиту Земли новейшей сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал видеоролик, на котором запечатлены кадры подготовки к пуску электромобиля Tesla Roadster в космос, сам взлет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, а также реакция зрителей, который наблюдали за стартом.
Помимо этого в видео попал момент неудачной посадки центрального ускорителя ракеты. По словам самого Маска, на аппарате сработал только один из трех двигателей, что привело к падению в воду на скорости 480 километров в час.

Falcon Heavy and Starman, Part 2

Публикация от  Elon Musk (@elonmusk)

Пуск Falcon Heavy со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди с мыса Канаверал в США состоялся 6 февраля.
Ракета вывела на гелиоцентрическую орбиту полезную нагрузку в виде автомобиля Tesla Roadster с сидящим за его рулем манекеном.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия отправит исследовательскую миссию на Марс в 2019 году Ученые поймали три «инопланетных» сигнала за несколько дней Умер Стивен Хокинг
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России234
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1260
Поклонская «подложила свинью» Собчак202
Путин увидел будущее399
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение