Китай начал разработку 6G

Китай объявил о начале разработок стандарта мобильной связи 6G

"В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G, — сказал он. — Развитие "интернета вещей" должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи". Ученые Китая приступили к разработкам стандарта связи шестого поколения. Об этом на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.

"Это будущее человечества, — продолжил Мяо Вэй. — Желание быть подготовленным к нему — одна из причин активных работ в области мобильной связи". По словам министра, "быстрый технологический рост обеспечивает не только возможность общения между людьми посредством мобильной связи, но и взаимодействие между человеком и машиной, а также между машинами непосредственно".

"Наш главный приоритет — обеспечение безопасности", — пояснил Мяо Вэй. Глава ведомства отметил, что отдельные направления "интернета вещей", в частности производство и применение беспилотных транспортных средств, потребуют некоторого времени, прежде чем смогут стать достоянием общественности.

Он также добавил, что одной из ключевых задач осуществления разработок и развития нового поколения связи является "всеобщая машинизация". По его словам, эта тенденция необратима — все больше рабочих задач делегируется от человека к машине.

"Интернет вещей" (Internet of Things) — концепция, которая предполагает подключение к единой сети различных устройств со встроенными датчиками, в том числе бытовых, что должно максимально упростить решение повседневных задач, облегчить процесс обмена данными, полностью или частично исключив участие человека. Согласно плану правительства КНР, масштабы рынка "интернета вещей" Поднебесной к 2020 году превысят отметку в 4 трлн юаней (более $610 млрд).

В настоящее время Китай также активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Он повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.