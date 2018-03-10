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Китай начал разработку 6G
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Китай объявил о начале разработок стандарта мобильной связи 6G 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: Reuters
Ученые Китая приступили к разработкам стандарта связи шестого поколения. Об этом на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.
"В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G, — сказал он. — Развитие "интернета вещей" должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи".
По словам министра, "быстрый технологический рост обеспечивает не только возможность общения между людьми посредством мобильной связи, но и взаимодействие между человеком и машиной, а также между машинами непосредственно".
"Это будущее человечества, — продолжил Мяо Вэй. — Желание быть подготовленным к нему — одна из причин активных работ в области мобильной связи".
Глава ведомства отметил, что отдельные направления "интернета вещей", в частности производство и применение беспилотных транспортных средств, потребуют некоторого времени, прежде чем смогут стать достоянием общественности.
"Наш главный приоритет — обеспечение безопасности", — пояснил Мяо Вэй.
Он также добавил, что одной из ключевых задач осуществления разработок и развития нового поколения связи является "всеобщая машинизация". По его словам, эта тенденция необратима — все больше рабочих задач делегируется от человека к машине.
"Интернет вещей" (Internet of Things) — концепция, которая предполагает подключение к единой сети различных устройств со встроенными датчиками, в том числе бытовых, что должно максимально упростить решение повседневных задач, облегчить процесс обмена данными, полностью или частично исключив участие человека. Согласно плану правительства КНР, масштабы рынка "интернета вещей" Поднебесной к 2020 году превысят отметку в 4 трлн юаней (более $610 млрд).
В настоящее время Китай также активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Он повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.
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