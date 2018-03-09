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Пингвины сами сняли себя на видео в Антарктиде
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Пингвины сами сняли себя на видео в Антарктиде 

Ридус 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Обнаружили камеру, оставленную членом научной экспедиции, два императорских пингвина решили попозировать. Видео с их участием было опубликовано на официальной странице Австралийской Антарктической программы в Facebook.
Подписчики уже окрестили эту уникальную запись «селфи-видео». На кадрах видно, как две птицы подходят к объективу, с любопытством его изучают и наклоняют головы в разные стороны.
За одни сутки ролик уже собрал почти сто тысяч просмотров.
В комментарии к нему говорится, что запись была сделана совершенно случайно на лежбище пингвинов, расположенным рядом с научно-исследовательской станцией. Один из участников экспедиции оставил камеру прямо на льду неподалеку от места скопления животных.
По словам ученых, пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны и поэтому часто проявляют интерес к технике.
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