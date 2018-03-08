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На Землю упадет космическая станция
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Вышла из-под контроля: на Землю рухнет токсичная космическая станция из Китая 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Контроль над космической станцией «Тяньгун-1» Китай потерял еще в 2016 году. В период с 19 марта по 24 апреля объект с токсичным топливом на борту рухнет на Землю.
Первая космическая станция Китая под название «Тяньгун-1» вышла из-под контроля и упадет на землю примерно через 21 день, в период с 24 марта по 19 апреля. Об этом говорится в заявлении американской Aerospace Corporation.
Как отметили эксперты корпорации, модуль станции весом 8,5 тонн, скорее всего, не сгорит при прохождении через атмосферу и его обломки упадут на землю в радиусе нескольких сотен километров. Пока что специалисты не могут рассчитать, где обломки станции соприкоснутся с Землей, но полагают, что это будет США, центр Европы, Ближний Восток или север Китая.
Специалисты предупреждают, что на борту китайской станции присутствует запас крайне токсичного топлива. Однако шансы пострадать от обломка они называют низкими и сравнивают их с «выигрышем в лотерею».
Китайская станция «Тяньгун-1» был запущена в 2011 году. Его запуск позиционировался как символ превращения страны в космическую сверхдержаву. Однако уже в 2016 году Китай признал, что станция вышла из-под контроля и осуществить контролируемую посадку не представляется возможным.
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