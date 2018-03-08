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Гигантскому уральскому изумруду придумали имя
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Добытому на Урале гигантскому изумруду придумали имя 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Ростех
Крупнейший за последние 10 лет изумруд, добытый на уральском прииске, получил имя. Камень стоимостью приблизительно 4 миллиона рублей назвали "Марьин дар", сообщает сегодня пресс-служба госкорпорации Ростех.
Найденный в начале года на Мариинском прииске шестигранный кристалл весит 1,6 килограмма. Его размеры — 14 сантиметров в длину, семь — в ширину. Находку уже оценили сотрудники Гохрана. До превосходных кондиций он немного не дотянул, его отнесли к категории 2-2, поскольку камень полупрозрачный и светло-зеленый.
Вариантов названия для камня было больше двух тысяч — их присылали со всех уголков страны. В жюри вошли актриса Чулпан Хаматова, участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова, художник-ювелир Юлия Пузырева, и шахтер Матвей Гришин, который нашел самоцвет. На первом этапе конкурса они выбрали четыре варианта. На втором — пользователи соцсетей голосовали за понравившийся вариант.
В итоге назвали изумруд "Марьин дар" (это имя предложила жительница Екатеринбурга).
"Я выбрал это название, потому что оно идеально подходит для нашего месторождения. Ведь Мариинский прииск был назван в честь Марии Египетской еще в начале XIX века. А слово "дар" — от слова "подарок", — объяснил шахтер.
Кстати, в свердловском министерстве промышленности и науки уверены, что это не последний редкий камень, поднятый из уральской шахты, и рудник еще порадует редкими и уникальными находками.
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