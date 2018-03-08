Гигантскому уральскому изумруду придумали имя

Добытому на Урале гигантскому изумруду придумали имя

Крупнейший за последние 10 лет изумруд, добытый на уральском прииске, получил имя. Камень стоимостью приблизительно 4 миллиона рублей назвали "Марьин дар", сообщает сегодня пресс-служба госкорпорации Ростех

Найденный в начале года на Мариинском прииске шестигранный кристалл весит 1,6 килограмма. Его размеры — 14 сантиметров в длину, семь — в ширину. Находку уже оценили сотрудники Гохрана. До превосходных кондиций он немного не дотянул, его отнесли к категории 2-2, поскольку камень полупрозрачный и светло-зеленый.

Вариантов названия для камня было больше двух тысяч — их присылали со всех уголков страны. В жюри вошли актриса Чулпан Хаматова , участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова , художник-ювелир Юлия Пузырева , и шахтер Матвей Гришин, который нашел самоцвет. На первом этапе конкурса они выбрали четыре варианта. На втором — пользователи соцсетей голосовали за понравившийся вариант.

"Я выбрал это название, потому что оно идеально подходит для нашего месторождения. Ведь Мариинский прииск был назван в честь Марии Египетской еще в начале XIX века. А слово "дар" — от слова "подарок", — объяснил шахтер. В итоге назвали изумруд "Марьин дар" (это имя предложила жительница Екатеринбурга).