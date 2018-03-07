Ещё
Выявлен главный признак скорой смерти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выявлен главный признак скорой смерти 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что трупное окоченение (лат. rigor mortis) у червей Caenorhabditis elegans начинается, когда они еще живы. Первый этап этого явления напоминает процесс старения у людей, и исследователи считают, что должен быть способ остановить умирание. Об этом сообщает издание Science Alert.
Смерть у млекопитающих наступает в результате прекращения кровообращения, однако у нематод отсутствует как дыхательная, так и кровеносная система. Газообмен с окружающей средой у этих беспозвоночных осуществляется всей поверхностью тела. Поэтому у червей трупное окоченение происходит перед гибелью, а не после, как у большинства других животных.
Специалисты показали, что в момент смерти клеток выделяется антраниловая кислота, вызывая голубую флуоресценцию. При этом свечение распространяется волной, что свидетельствует о том, что rigor mortis не происходит одновременно по всему телу.
Трупное окоченение происходит из-за того, что клетки не могут производить АТФ — молекулы аденозинтрифосфата, являющиеся источником энергии для большинства жизненно важных химических реакций. В результате выделяются ионы кальция, вызывающие постоянное сокращение мышц.
Ученые показали, что значительное уменьшение уровня АТФ в клетках червей происходит прямо перед смертью, однако точные причины этого явления пока неизвестны. В то же время исследователями было отмечено сходство сравнительно небольшого истощения аденозинтрифосфата, свидетельствующего о скорой гибели, с падением уровня АТФ в организме старых людей. Биологи полагают, что можно предотвратить умирание смертельно больных пациентов, если найти способ вновь поднять количество энергосодержащих молекул.
Lenta.ru: последние новости
На картах Google разглядели следы крушения неопознанного корабля В вечной мерзлоте нашли новую угрозу человечеству Доказано нарушение законов физики в черных дырах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦИК решил судьбу Грудинина527
«Газпром» ответил «Нафтогазу»102
«Можно в туалет?»: Захарова о намерении Собчак71
Стало известно о гибели российского военного в Сирии117
Летчик указал на причину гибели Ан-26 в Сирии47
Видео
01:00
«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу
Выборы 2018 Общество
01:11
«Газпром» ответил «Нафтогазу»
Экономика Компании
04:24
Информация о счетах Грудинина будет доступна в день выборов
Политика Выборы 2018
01:12
Путин: США нагло обманули Россию
Политика Конфликты
01:42
Летчик указал на причину гибели Ан-26 в Сирии
Происшествия
03:37
«Все там наши»: Путин о российских военных на Украине
Политика Украина
00:57
В Ростове-на-Дону взорвался Mercedes
Криминал Происшествия
03:59
ЦИК решил судьбу Грудинина
Политика Выборы 2018
00:40
Пилоты истребителей решали загадку во время полета
Оружие Армия
02:32
Взрыв прогремел в киевском метро, есть пострадавшие
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение