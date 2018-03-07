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Названа неожиданная польза от сходства ребенка с отцом
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Ученые рассказали, чем полезно для ребенка сходство с отцом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Fotolia / Kostia
Младенцы, которые похожи на своих отцов, спустя год после рождения оказываются более здоровыми, потому что папы проводят с ними больше времени. К такому заключению пришли ученые из Бингемтонского университета в США. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Journal of Health Economics.
Ученые подчеркивают, что речь идет о семьях, в которых ребенок родился вне брака, причем мать и отец не живут вместе. Было изучено более 700 семей такого рода.
Выяснилось, что из-за внешнего сходства отцы проводят со своими детьми в среднем на 2,5 дня больше времени, чем те, у кого это сходство отсутствует.
"Отцы, которые осознают сходство ребенка с ними, в большей степени уверены в том, что ребенок их, поэтому проводят с ним больше времени", — говорит доктор Соломон Полачек, возглавляющий исследование.
Пронаблюдав за семьями около года, ученые выяснили, что у детей, похожих на отцов, к тому моменту, как им исполнится год, показатели здоровья лучше, чем в других подобных семьях.
Это может быть связано с тем, что более частые посещения увеличивают количество времени на заботу о ребенке и на сбор информации о его потребностях.
Авторы исследования подчеркивают, что неполные семьи являются особо хрупкими и находятся в невыгодном положении по отношению к полноценным семьям, поэтому нужно добиваться того, чтобы отцы в таких семьях чаще видели своих детей и, таким образом, способствовали улучшению их здоровья.
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