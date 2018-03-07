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В рацион российских космонавтов добавили новые блюда
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СМИ: В рацион питания российских космонавтов добавили новые блюда 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: ТАСС
В рацион питания российских экипажей на МКС включили новые блюда, в том числе фруктовый кисель, зелёные щи и грибы по-старорусски. Об этом пишет газета «Известия». Сообщается, что меню российских экипажей было обновлено с осени 2017 года. В НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии рассказали, что в меню включили суп из шампиньонов, палочки из яблок, абрикосов, вишен и слив.
Также рацион космонавтов до конца 2018 года может пополнить пшённая каша с тыквой.
«Грибы в питании космонавтов используются с 2003 года, но теперь они будут присутствовать также в виде супа и «по-старорусски», — сообщила начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности Людмила Павлова.
По её словам, для этого используются только шампиньоны, которые выращиваются в защищённом грунте, в условиях, свободных от тяжелых металлов и радионуклидов.
В феврале сообщалось, что в России начали разрабатывать продуктовый паёк для пилотируемого полёта на Луну.
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