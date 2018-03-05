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Falcon 9 запустит испанский спутник Hispasat
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Falcon 9 запустит испанский спутникк Hispasat 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: © AP Photo / Bill Ingalls/NASA
Ракета-носитель Falcon 9 осуществит во вторник запуск телекоммуникационного спутника Hispasat 30W-6 для Испании, он станет самым тяжелым грузом, когда-либо доставленным этой ракетой на геостационарную орбиту, сообщил в понедельник глава компании SpaceX Илон Маск.
"Сегодня вечером (вторник по Московскому времени) пятидесятый полет Falcon 9, запускаем (спутник) Hispasat для Испании. Весом в 6 тонн и величиной почти с городской автобус, это будет самый большой геостационарный спутник, который мы когда-либо запускали", — написал Маск в Twitter.
Запуск спутника с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на 08:33 мск 6 марта. Ранее планировалось, что старт состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.
Спутник Hispasat 30W-6 предназначен для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.
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