Falcon 9 запустит испанский спутник Hispasat

Falcon 9 запустит испанский спутникк Hispasat

Илон Маск. "Сегодня вечером (вторник по Московскому времени) пятидесятый полет Falcon 9, запускаем (спутник) Hispasat для Испании. Весом в 6 тонн и величиной почти с городской автобус, это будет самый большой геостационарный спутник, который мы когда-либо запускали", — написал Маск в Twitter. Ракета-носитель Falcon 9 осуществит во вторник запуск телекоммуникационного спутника Hispasat 30W-6 для Испании , он станет самым тяжелым грузом, когда-либо доставленным этой ракетой на геостационарную орбиту, сообщил в понедельник глава компании SpaceX

Запуск спутника с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на 08:33 мск 6 марта. Ранее планировалось, что старт состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.

Спутник Hispasat 30W-6 предназначен для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.